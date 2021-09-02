Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 сентября 2021 года составило 70 922

Также в ковидных госпиталях лежат 343 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 249 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии составило 70 922, информирует оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 2 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2662 человека, – сообщили в краевом штабе.

Также в ковидных госпиталях лежат 343 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На сегодняшний день в крае насчитывается 536 тяжелобольных пациентов, из них 217 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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