В Алтайском крае изменили подход к подсчету тяжелобольных ковидом

За сутки из статистики «исчезли» почти 200 тяжелых пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае теперь новым способом подсчитывают число тяжелобольных ковидом. Как сообщает «Толк» со ссылкой на региональный Минздрав, за сутки разница между данными составила около 200 человек.

- В Алтайском крае резко сократилось количество тяжелобольных коронавирусом. Согласно официальной статистике оперштаба региона, за сутки с 23 по 24 августа тяжелых пациентов стало меньше почти на 200 человек: с 823 больных до 655, - пишет издание.

Как рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, министерство сейчас контролирует каждого тяжелого пациента в индивидуальном порядке. Решение об изменении тяжести болезни принимают на консилиуме по итогам рассмотрения результатов исследований.

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