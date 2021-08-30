Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 августа 2021 8:23

В Алтайском крае изменили подход к подсчету тяжелобольных ковидом

За сутки из статистики «исчезли» почти 200 тяжелых пациентов
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки из статистики «исчезли» почти 200 тяжелых пациентов

За сутки из статистики «исчезли» почти 200 тяжелых пациентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае теперь новым способом подсчитывают число тяжелобольных ковидом. Как сообщает «Толк» со ссылкой на региональный Минздрав, за сутки разница между данными составила около 200 человек.

- В Алтайском крае резко сократилось количество тяжелобольных коронавирусом. Согласно официальной статистике оперштаба региона, за сутки с 23 по 24 августа тяжелых пациентов стало меньше почти на 200 человек: с 823 больных до 655, - пишет издание.

Как рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, министерство сейчас контролирует каждого тяжелого пациента в индивидуальном порядке. Решение об изменении тяжести болезни принимают на консилиуме по итогам рассмотрения результатов исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник фотокорра «Комсомолки» из «красной зоны»

О тяжелых буднях медиков и «тяжелых» пациентах (подробнее)