Количество россиян, вернувшихся из-за рубежа жить на Алтай, увеличилось вдвое за год

Еще приезжают граждане Киргизии, Армении, Узбекистана и Казахстана Фото: Олег УКЛАДОВ

За последний год число россиян, которые вернулись из-за границы жить на Алтай, увеличилось вдвое, пишет информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу управления по труду и занятости региона.

- Всего с начала года в Алтайский край переехали 1 243 соотечественника. В прошлом году на 1 сентября у нас было 604 человека, то есть в два раза меньше, – цитирует ведомство издание.

Наибольший интерес к краю наблюдается у соотечественников из Германии, Латвии и Украины. Еще приезжают граждане Киргизии, Армении, Узбекистана и Казахстана.

Сотрудники управления по труду и занятости Алтайского края считают, что число переездов на Алтай увеличилось благодаря большой информационной работе ведомства и ослаблению «ковидных» ограничений.

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