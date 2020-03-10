В Алтайский край приехало почти 90 тысяч мигрантов

10 Март 2020 2020-03-10T09:10:40+03:00

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За 2019 год в Алтайском крае выявили 88,9 тысяч международных мигрантов. Их доля в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше составила 4,6%, сообщает Алтайкрайстат.

В регион мигрируют в основном выходцы из стран бывших советских республик. Из Казахстана переехало 61,2% от общей численности международных мигрантов, из Киргизии — 9,8%, из Узбекистана — 8,6%, из Украины — 2,8%.

Только 3% мигрантов переехали с целью найти работу. Это существенно ниже, чем в целом по России (19,7%). При этом на момент обследования работу в Алтайском крае имел каждый второй мигрант (49,3%).

Из 282 тыс. человек, привлекаемых к работе в крае, российского гражданства не имели 11,6 тыс. человек, или 4,1%. По России этот показатель составил 24,7% (каждый четвертый являлся мигрантом).

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ИСТОЧНИК KP.RU