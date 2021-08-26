370 млн рублей выделили на горячее питание для барнаульских школьников

Горячей едой будут обеспечены 37,5 тыс. Фото: Олег УКЛАДОВ

Горячей едой будут обеспечены 37,5 тыс. учащихся 1-4 классов 84 учебных заведений с 1 сентября текущего года, рассказывают в пресс-службе города. На это выделено 370 млн рублей.

- В городе продолжаются работы по ремонту пищеблоков. В этом году ремонт на сумму более 1 млн рублей выполнен в гимназиях №45 и 80, Барнаульском кадетском корпусе, а также приобретено новое технологического оборудование и мебель в обеденные залы на сумму 15 млн рублей, - сообщают в пресс-центре администрации.

Родительский контроль качества питания младших школьников продолжится. Мамы и папы могут оценить количество и качество блюд не только на вид, но и на вкус, купив еду в столовой. И пообщаться с детьми, чтобы узнать их мнение об обедах.

Еще в каждом учебном заведении будет организован мониторинг охвата детей горячей едой. А на сайтах образовательных организаций будет создан раздел «Food», в нем будет размещаться меню.

Кроме того, школам рекомендуется создать нормативно-правовую базу, регламентирующую просмотр родителями за питанием своих детей. Итоги контроля будут размещаться на сайтах образовательных учреждений.

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