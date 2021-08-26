Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость26 августа 2021 6:49

В Бийске появилась интерактивная карта строительных работ

На нее уже нанесено более 100 объектов
Анна Кабанова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители города теперь смогут посмотреть, какие работы сейчас проводятся

Жители города теперь смогут посмотреть, какие работы сейчас проводятся

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Бийска теперь смогут посмотреть, какие строительные работы сейчас проводятся в городе. Поможет в этом интерактивная карта, сообщается на сайте администрации.

- На карте Бийска мы отметили большинство объектов, где сегодня ведутся строительные или ремонтные работы. Это ремонт дорог, школ и детских садов, больниц, строительство и обслуживание линий уличного освещения и многое-многое другое, - пишут в мэрии.

В настоящий момент на карте есть уже более ста "точек". Пользоваться картой легко. Нужно только перейти по ссылке и выбрать любой объект. Также объекты на интерактивной карте можно приближать, отдалять, найти конкретный адрес, на котором ведутся работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирская фирма хочет поспорить за земельные участки под застройку в Алтайском крае

Она уже известна местному потребителю (подробнее)