В Бийске появилась интерактивная карта строительных работ

Жители города теперь смогут посмотреть, какие работы сейчас проводятся
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители Бийска теперь смогут посмотреть, какие строительные работы сейчас проводятся в городе. Поможет в этом интерактивная карта, сообщается на сайте администрации.
- На карте Бийска мы отметили большинство объектов, где сегодня ведутся строительные или ремонтные работы. Это ремонт дорог, школ и детских садов, больниц, строительство и обслуживание линий уличного освещения и многое-многое другое, - пишут в мэрии.
В настоящий момент на карте есть уже более ста "точек". Пользоваться картой легко. Нужно только перейти по ссылке и выбрать любой объект. Также объекты на интерактивной карте можно приближать, отдалять, найти конкретный адрес, на котором ведутся работы.
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