Новосибирская фирма хочет поспорить за земельные участки под застройку в Алтайском крае

1,3 тыс.га выделили в Алтайском крае под жилищное строительство Фото: Анна СЕМИНА

Власти Алтайского края выделили под жилую застройку в общей сложности 1,3 тысячи га. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя управления Росреестра по региону Елену Саулину.

- Определяются земельные участки, которые имеют потенциал для вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства. На сегодняшний день определен 31 земельный участок общей площадью порядка 1,3 тыс. га. Они находятся в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Заринске и в городе Яровое, - сказала Саулина.

Для того, чтобы получить конкретный участок, застройщикам необходимо обратиться в органы власти и те организуют торги. А дальше уже кто предложит больше. Если говорить про конкретные площади, то 1,1 тыс.га приходится на Барнаул. При этом на большую претендует новосибирская компания «Вира-Строй». Она уже известна местному потребителю. Именно она возводила в краевой столице комплекс «Матрешки».

- Получены десять заявок, две из них - на два участка в Бийске, остальные - на участки в Барнауле. По Барнаулу из восьми заявок две - от физлиц из Пскова, шесть – от «Вира-Строй», - пояснила собеседница.