Два брата спустя 18 лет ответят за жестокое убийство предпринимательницы и её сына

Долгое время преступление оставалось нераскрытым Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершили расследование убийства, которое произошло 18 лет назад. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, два брата убили 50-летнюю предпринимательницу и ее 13-летнего сына в 2003 году.

Убийство было совершено в октябре. Два брата 39 и 40 лет разработали план по похищению денег и ценностей из дома владелицы магазина. Женщина жила с сыном одна, и обвиняемые решили воспользоваться возможностью. С топорами в руках они выставили остекление в окне и проникли в её дом, а затем старший из братьев убил мать топором по голове на глазах у сына. Затем браться расправились и с мальчиком.

- Злоумышленники похитили из дома вещи и денежные средства на общую сумму более 14 тысяч рублей, после чего скрылись, - отметили в следкоме.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, пока старший брат не написал явку с повинной, видимо, желая ответить за содеянное. Младший из братьев сначала признался в преступлении, а потом отказался от показаний. Известно, что оба брата неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Дело рассмотрит суд.

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