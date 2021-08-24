Алтайского маньяка-следователя Сатлаева приговорили к 12 годам заключения

В феврале 2021 года юркий блондин с Алтая поднял на уши весь Кипр Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Экс-следователя Александра Сатлаева приговорили к 12 годам тюремного заключения - сообщают Iha и другие кипрские СМИ. Правосудие курортной страны предъявило тихому насильнику с громкой криминальной славой еще одно обвинение в избиении и изнасиловании семнадцатилетней девушки.

Искали на вертолетах

Напомним, в феврале 2021 года юркий блондин с Алтая поднял на уши весь Кипр. Заключенному россиянину удалось сбежать из тюрьмы незнакомой страны и три дня скрываться

- Мы боимся так, что не можем выйти из дома. Насильника ищут на вертолётах! Прямо как в кино! – рассказала тогда на сайте «КП» одна из жительниц острова. После того, как улыбчивого маньяка задержали, местные дамы и курортницы вздохнули с облегчением.

Охота на женщин

История Сатлаева действительно просится в кино-детектив, где и придумывать ничего не надо, так закручен сюжет! Начинается он около десяти лет назад в Горно-Алтайске, куда после юридического института приходит на работу в отдел по расследованию особо важных дел сын уважаемого судьи.

Долгое время никто и не догадывался, что тихий следователь Сатлаев живет двойной жизнью. Вне работы «тихий омут» охотился на женщин, а потом расследовал дела про изнасилования, в том числе и те, где потерпевшими были его жертвы. И даже допрашивал испуганных шокированных девушек, отговаривая забрать заявление с усмешкой, мол, все равно преступника не видели (Сатлаев захватывал их сзади – прим. авт.).

В какой-то момент внутренний зверь следователя потерял страх, и он стал нападать на жертв не только ночью. Теряя бдительность, оставлял автомобиль у кафе и, войдя в заведение ранним утром, пытался изнасиловать уборщицу, однажды схватил беременную женщину у роддома…

Горбатого и Кипр не исправит

Осенью 2013 года криминального следователя-оборотня задержали. В 2014-м осудили. Было доказано четыре изнасилования и четыре попытки изнасилования. Но через пять с 5,5 лет, в 2019-м году смирный заключенный вышел по УДО за хорошее поведение. Приехав из Нижнего Тагила, «вставший на путь исправления» помахал родственникам ручкой, а уже в августе того же года снова напал на девушку в Барнауле, выследив ее с пляжа до подъезда.

Тут бывшие коллеги уже быстро вычислили его по почерку, вот только не успели задержать сразу же. Пока печатались ориентировки, ловкий оборотень улетел из Казахстана в Турцию и дальше - на Кипр.

Прибыв на курорт кудрявый Алекс отметился на пляже и даже попал в объектив блогеров. И, вскоре не удержался, опять напал на женщину. В тот момент его сразу поймали, но тогда предъявили обвинение только в грабеже - преступник, выхватил у жертвы сумочку.

Экстрадиции не будет

Получив в сентябре 2019 года четыре года кипрской тюрьмы алтайский «хищник», видимо, затосковал и решился на побег. При этом план бывшего грамотного следователя был тщательно продуман. Во время прогулки заключенный спрятался в техническом помещении с люком около выезда с территории, дождался, когда откроются ворота, и вышел за забор. При этом у ловкача каким-то образом оказались ключи от пустующего особняка. Через три дня его там и задержали кипрские правоохранители.

В данный момент Сатлаева осудили еще за один всплывший эпизод по изнасилованию местной семнадцатилетней девушки.

Напомним, что в России преступник находится в Федеральном розыске за изнасилование девушки в Барнауле также в августе 2019 года. Но так как дипломатических отношений между Россией и Северным Кипром нет, экстрадиции не запланировано.

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