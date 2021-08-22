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Общество22 августа 2021 6:03

Бийчанка отозвалась на вакансию и лишилась всех своих накоплений

Женщине предложили подработку в интернете
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Женщине предложили подработку в интернете

Женщине предложили подработку в интернете

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска хотела подзаработать деньги и потеряла свои накопления. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, её обманул мошенник.

Женщине позвонил неизвестный и рассказал, что является сотрудником отдела кадров одной из компаний, и что им в фирму нужен человек для подработки в интернете. Бийчанка согласилась. Далее аферист сказал, что для выплаты зарплаты нужно якобы оформить банковскую карту.

- Под диктовку женщина выполнила некоторые действия, по окончанию которых лишилась всех своих накоплений. Работодатель на связь больше не вышел, - отметили в полиции.

Женщина осознала, что стала жертвой мошенника, и обратилась к правоохранителям.

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