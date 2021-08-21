В Барнауле вновь запустили единственное «Колесо обозрения»

"Колесо обозрения" Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

С 21 августа в барнаульском парке «Арлекино» вновь запустили аттракционы, сообщается в официальной группе ВКонтакте.

- «Колесо обозрения» и «Американские горки» возобновляют свою работу, - написали в группе.

Сотрудники парка напомнили, что «Колесо обозрения» - единственное в Барнауле, а высота горок составляет 14 метров.

Ранее суд запретил эксплуатацию этих аттракционов, так как они работали без каких-либо документов, подтверждающих право собственности и ежегодную проверку безопасности. Также не было актов оценки техсостояния аттракционов. Плюс к этому высота ограждения не соответствовала нормам.

По всей видимости, все нарушения в парке устранили.