В Барнауле запретили два аттракциона «Американские горки» и «Колесо обозрения»

Фото Анны Меньшиковой

В Барнауле запретили эксплуатацию двух аттракционов «Американские горки» и «Колесо обозрения», которые находятся в одном из парков города. Они работали без каких-либо документов, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

- Не было документов, подтверждающих право собственности, или иного законного основания владения и пользования аттракционами, - сказали в ведомстве.

Также не оказалось документов, подтверждающих ежегодную проверку безопасности, и актов оценки техсостояния аттракционов. Плюс к этому на лицо было явное нарушение - высота ограждения не соответствовала нормам. В прокуратуре отметили, что все это может повлечь причинение вреда детям.

Прокурор Ленинского района направил иск в суд о принуждении собственника парка устранить нарушения и запретить эксплуатацию аттракционов. Ходатайство удовлетворено.