23 июля в Алтайском крае дан старт обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан Фото: Олег УКЛАДОВ

Одиночные пикеты против обязательной вакцинации прошли в Барнауле 15 августа. Митингующие с плакатами стояли у зданий краевого правительства, городской администрации, минздрава, на речном вокзале, у кинотеатра "Родина" и в других местах. Фото опубликованы в паблике "Инцидент Барнаул".

"Учителя, объединяйтесь! Всех не уволят, кто будет работать?", "Мой иммунитет говорит вакцине "нет", "За принудиловку, ущемление прав, шантаж - к ответу!", "Моя семья против обязательной вакцинации", – было указано на плакатах.

Напомним, 23 июля в Алтайском крае дан старт обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. До 19 сентября они должны сделать две прививки от коронавируса. В список входят сотрудники торговли, общепита, образования, соцзащиты, ЖКХ и других сфер.