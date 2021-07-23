На Алтае дан старт обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация в Алтайском крае 2021
Фото: Олег УКЛАДОВ
Постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан подписала главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко. Об этом она объявила на совещании у губернатора 23 июля.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, до 22 августа должны обязательно сделать первую прививку граждане, работающие в сферах:
- торговли,
- общепита,
- образования,
- соцзащиты,
- ЖКХ,
- энергетики,
- банков,
- услуг связи,
- санаториев и туруслуг,
- общественного транспорта (в том числе такси),
- бытовых и спортивно-оздоровительных услуг,
- муниципальной и госслужбы,
- полиции,
- Росгвардии,
- МЧС,
- МФЦ.
До 19 сентября все эти граждане должны сделать уже вторую прививку.
По словам Ирины Пащенко, в ведомстве проанализировали процесс вакцинации и увидели, что охват прививками граждан из групп особого риска недостаточен. Численность попадающих под обязательную вакцинацию - 174 тысячи человек. Пока сюда не входят студенты.
Министр здравоохранения края Дмитрий Попов, поддержав санитарного врача, заметил, что львиная доля заболевших ковидом в третью волну - именно те, кто не успел или не захотел сделать прививки. Министр заверил губернатора, что ажиотажного спроса в поликлиниках не будет, для предприятий будет выделено специальное время, организованы выезды.
Ответственность за исполнение приказа возложена на работодателей.