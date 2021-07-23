На Алтае дан старт обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация в Алтайском крае 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан подписала главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко. Об этом она объявила на совещании у губернатора 23 июля.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, до 22 августа должны обязательно сделать первую прививку граждане, работающие в сферах:

- торговли,

- общепита,

- образования,

- соцзащиты,

- ЖКХ,

- энергетики,

- банков,

- услуг связи,

- санаториев и туруслуг,

- общественного транспорта (в том числе такси),

- бытовых и спортивно-оздоровительных услуг,

- муниципальной и госслужбы,

- полиции,

- Росгвардии,

- МЧС,

- МФЦ.

До 19 сентября все эти граждане должны сделать уже вторую прививку.

По словам Ирины Пащенко, в ведомстве проанализировали процесс вакцинации и увидели, что охват прививками граждан из групп особого риска недостаточен. Численность попадающих под обязательную вакцинацию - 174 тысячи человек. Пока сюда не входят студенты.

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов, поддержав санитарного врача, заметил, что львиная доля заболевших ковидом в третью волну - именно те, кто не успел или не захотел сделать прививки. Министр заверил губернатора, что ажиотажного спроса в поликлиниках не будет, для предприятий будет выделено специальное время, организованы выезды.

Ответственность за исполнение приказа возложена на работодателей.