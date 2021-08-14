Несколько пилотов устроили авиашоу в небе над Барнаулом

Самолеты над Речным вокзалом. Скриншот с видео со страницы nyuta_rus_ в instagram

Днем в субботу, 14 августа, несколько пилотов устроили импровизированное авиашоу в небе над Барнаулом. Ролик на своей странице в Instagram разместила одна из очевидцев полета.

На кадрах видно, что в небе над речным вокзалом летают несколько самолетов. Пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа. Кто именно и почему устроил шоу, не сообщается. Возможно, это подготовка к празднованию дня города.

Напомним, прошлым летом к 290-летию Барнаула яркое авиашоу подготовили члены экипажа пилотажной группы «Стрижи». Они выполнили в краевой столице весь комплекс фигур высшего пилотажа, перестроения, парный и одиночный пилотаж и многое другое.