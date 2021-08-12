Машина провалилась в дыру после обрушения асфальта у отеля "Александр Хаус"

Скриншот видео sergei_cheh83 / паблик Барнаул 22

После ливня в Барнауле 12 августа обрушился асфальт у отеля "Александр Хаус". Об этом сообщается в паблике Барнаул 22.

Пользователи отмечают, что на этом участке недавно проводился ремонт теплосетей.

- Где вы видите асфальт!? Траншею прикопали только, зачем туда машины ставить!? - написал один из них.

В яму в итоге угодил Nissan X-Trail. Иномарку пришлось вытаскивать трактором.

Напомним, 12 августа в городе прошел мощный ливень. В результате ливневка на некоторых участках не справилась, и из-под земли забили мощные фонтаны. У машин вода почти скрыла колеса, а пешеходы брели по тротуарам по щиколотку.