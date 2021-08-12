В Барнауле во время ливня на дорогах из-под земли забили мощные фонтаны

Фонтан на ул. Ленина. Скриншот видео Максима Спасского / vk.com/barneos22

Днем 12 августа в Барнауле прошел мощный ливень. В результате на двух участках дорог забили мощные фонтаны, у машин в воде скрылись колеса, а пешеходы брели по щиколотку в воде. Об этом сообщают горожане в паблике Барнаул 22.

- Посередине проспекта Ленина забурлило! Будьте аккуратны и внимательны! - написал один из горожан.

- На Красноармейском/Гоголя такой же фонтан! - добавил другой.

Фонтан на ул. Ленина. Скриншот видео Максима Спасского / vk.com/barneos22

Скорее всего, на этих участках ливневка не справилась с потоком воды, и напор выбил крышки колодцев.

На парковке у ТЦ "Пассаж" у машин колеса почти скрылись в воде. В том же районе пешеходы брели по щиколотку в лужах - вода затопила тротуары. Горожане буквально за считаные секунды промокали до нитки.

А на пересечении улиц Молодежной и Ядринцева вода затопила частные дома. По словам местных жителей, администрация не реагирует. Люди с лопатами перекрывали дорогу, чтобы не образовывались волны, сообщается в паблике Инцидент Барнаул.

Отметим, 13 августа синоптики также прогнозируют в крае сильные дожди и грозы. Однако 14 и 15 августа осадки будут кратковременными и не столь интенсивными.