Еще 20 смертей от ковида зарегистрировали в Алтайском крае

За минувшие сутки зарегистрировали еще 24 летальных исхода больных ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 24 летальных исхода больных ковидом. В 20 случаях причиной смерти стала именно инфекция, сообщили в краевом оперштабе.

- Умерло 4 209 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 157 человек; иные причины смерти – 1 052 человека, - гласит статистика.

К слову, всего за сутки число заболевших ковидом увеличилось еще на 272. С начала пандемии подтверждено больше 65 тысяч случаев заражения, 50387 человек из числа инфицированных уже вылечились.

В настоящий момент в ковидариях Алтайского края лечатся 2871 человек с ковидом и 507 больных вирусной пневмонией. На амбулаторном наблюдении и лечении находятся 72 бессимптомника и 591 человек с воспалением легких.

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