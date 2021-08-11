«Отечески-рекомендательно». Будут ли алтайских студентов заставлять прививаться

Студентам АлтГУ рекомендовано вакцинироваться по месту жительства Фото: Олег УКЛАДОВ

До начала учебного года осталось меньше месяца. Каким образом организуют занятия в вузах в третью волну пандемии, будут ли студентов обязывать делать прививки? С этими вопросами мы обратились в три главных ВУЗа краевой столицы.

«Никого в другой ВУЗ не переведут»

- У нас нет обязательной вакцинации, лишь отечески-рекомендательный характер, - пояснили в пресс-службе Алтайского медицинского университета. - Мы очень надеемся на сознательность студентов- медиков, понимаем груз, который ложится на их плечи, ведь они с первого курса погружаются в практическое здравоохранение, где есть контакты с больными. И студенты, и сотрудники являются группой повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому руководство вуза ставит задачу максимально обезопасить и защитить всех своих сотрудников и обучающихся.

В пресс-службе университета добавили, что предложений о переводе не привитых студентов в другие вузы (об этом сообщали некоторые СМИ) не звучало.

- Информация о том, что такое решение было принято на заседании Штаба про профилактике новой коронавирусной инфекции АГМУ - недостоверна, - подчеркнули в пресс-службе.

Поторопились с приказом?

- У нас пока никого не заставляют, просто рекомендуют студентам ставить прививки, - рассказали в пресс-службе АлтГТУ. - В вузе будут ориентироваться на рекомендации Минобразования, в зависимости от ситуации и советоваться с местным Роспотребнадзором. Никаких документов об обязательной вакцинации в вузе нет. О том, чтобы не допустить не привитых студентов на учебу или в общежитие речи тоже не идет.

Между тем, по словам наших источников, в АлтГТУ 3 августа был принят «приказ», в котором работникам и обучающимся предписывается пройти вакцинацию двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной. В паблике «Барнаул 22» появилась копия этого приказа.

Никакой самодеятельности

- У нас есть рекомендации Министерства образования, и мы им следуем в четком соответствии, - прокомментировал Роман Райкин, проректор по развитию международной деятельности АлтГУ.

По словам проректора, студентам рекомендовано вакцинироваться по месту жительства, чтобы не создавать очередей. Однако это можно будет сделать и в самом университете.

- Дальше будем действовать в соответствии с рекомендациями Минобразования. Министерство рекомендует не пересекать студентов вакцинированных и не вакцинированных Мы год проработали в таком частично-дистанционном режиме не только из-за вакцины: одни не смогли приехать в вуз после подорожания билетов, другие, например, студенты-иностранцы из-за того, что границы закрылись, - поясняет эксперт.

Например, Китай до сих пор закрыт для въезда иностранных студентов. Как нас заверили, в классическом университете есть все необходимые сервисы, для того чтобы часть студентов учились дистанционно.

- Никаких репрессий не будет, никакой самодеятельности, при этом создадим все условия для того чтобы студенты вакцинировались, - подытожил проректор.