Алтайский край занял предпоследнюю строчку в рейтинге СФО по проценту привитых от ковида

В настоящий момент в крае полностью привито чуть больше 400 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край занял девятое из десяти мест в рейтинге сибирских регионов по проценту привитого от ковида населения. В настоящий момент в крае полностью привито чуть больше 400 тысяч человек, сообщает «Континент Сибирь».

При составлении рейтинга учитывались данные из открытых источников. Больший процент привитого населения в Кузбассе - 19,9% от всего населения. На втором месте идет Хакасия - 19,1% жителей, а на третьем - Республика Алтай (19%). Далее идут Тыва, Новосибирская, Омская, Томская и Иркутская область. Девятую строчку занял Алтайский край, где привито всего 16,5% населения, а на последнем - Красноярский край (16,3% жителей).

Если судить по количеству вакцинированных, то первое место также занял Кузбасс, там две прививки от ковида сделали больше 525 тысяч человек. Алтайский край занял пятую строчку (400824 человека).

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