В ковидные госпитали Алтайского края поступили специальные прон-подушки

Благодаря подушкам отек и воспаление уменьшаются Фото: Минздрав Алтайского края

Ковидные госпитали Алтайского края получают первые партии прон-подушек. Они требуются для поддержки рук и ног при проведении процедуры насыщения организма кислородом и уже показали свою эффективность, рассказали в минздраве региона.

Зачем нужны эти подушки

Специальные валики требуются для укладывания пациентов с поражением легких средней и тяжелой степени тяжести, в так называемую, прон-позицию (положение пациента на животе). По словам медиков, в таком положении вдох становится более легким и глубоким, а количество поступаемого в организм кислорода увеличивается. Кроме того, пораженные части легких начинают лучше вентилироваться.

– В результате отек и воспаление уменьшаются. Отсутствие специальных изделий значительно затрудняло работу специалистов в «красной зоне». Для укладывания пациентов на живот они использовали только подручные средства: подушки, одеяла, поэтому желаемого эффекта от данного процесса не получали, – отметили в минздраве.

Значимая помощь

На Алтае подушки изготавливает компания «Научно-техническое объединение Лазер». Специалисты сами разработали пробные варианты комплектов, которые успешно прошли апробацию на площадках крупных госпиталей края. Валики выдерживают вес до 130-150 кг, есть сменные чехлы для обработки.

– Прон-позиция жизненно необходима во время болезни. Ее раннее применение в сочетании с терапией кислородом помогают избежать ИВЛ у многих пациентов. Мы до поступления данной партии смогли провести тестирование изделий и остались довольны результатами. После 3-4 часов лежания на валиках у наших пациентов значительно улучшалась сатурация, – рассказала Анжелика Панченко, главная медсестра горбольницы № 12 Барнаула.

Напомним, ранее мы писали о том, как помогают тяжелым пациентам в главном ковидном госпитале Алтайского края. В течение этой недели туда поступят 15 новых оборудованных мест для реанимации. Это функциональные кровати, аппараты ИВЛ, мониторы и шприц-дозаторы. Новое оборудование заменит старое.

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