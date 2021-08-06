Больше 600 тысяч потерял алтайский пенсионер при «компенсации за лекарства»

Мужчину обманули мошенники Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В Алтайском крае возбуждено еще одно дело по факту мошенничества. Как сообщили в ГУ МВД по региону, 81-летний мужчина пытался получить компенсацию за лекарственные препараты.

В конце июля пенсионеру из поселка Сибирский позвонила неизвестная женщина и представилась правоохранителем. Женщина рассказала, что мужчине полагается компенсация за лекарства, так как в отношении продавшей фирмы возбуждено уголовное дело. Пенсионер поверил, так как в апреле он, действительно, покупал препараты. Для получения компенсации якобы требовались деньги, которые мужчина впоследствии благополучно снял и перевел мошенникам.

Всего было похищено 609 тысяч рублей. Кстати, весной мужчина уже получат от участкового памятку о дистанционных мошенничествах.

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