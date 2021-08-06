Молодой барнаулец поверил мошенникам и потерял крупную сумму

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередной барнаулец стал жертвой мошенников. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, он потерял 25 тысяч рублей.

Накануне в отдел полиции по Индустриальному району обратился 23-летний житель города. По его словам, ему позвонили с неизвестного номера и представились банковскими работниками. Мошенники рассказали, что злоумышленники пытались зайти в личный кабинет парня, поэтому нужно озаботиться сохранением денег. В ходе переписки в мессенджере молодому человеку прислали договор о переводе на «безопасную ячейку», и парень перевел 25 тысяч рублей на счет.

- Как только деньги были отправлены, связь с «лжесотрудником» прервалась, а вся переписка была удалена. Барнаулец обратился в полицию, - отметили в управлении.

По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело.

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