Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 11:01

Молодой барнаулец поверил мошенникам и потерял крупную сумму

По данному факту возбуждено уголовное дело
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередной барнаулец стал жертвой мошенников. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, он потерял 25 тысяч рублей.

Накануне в отдел полиции по Индустриальному району обратился 23-летний житель города. По его словам, ему позвонили с неизвестного номера и представились банковскими работниками. Мошенники рассказали, что злоумышленники пытались зайти в личный кабинет парня, поэтому нужно озаботиться сохранением денег. В ходе переписки в мессенджере молодому человеку прислали договор о переводе на «безопасную ячейку», и парень перевел 25 тысяч рублей на счет.

- Как только деньги были отправлены, связь с «лжесотрудником» прервалась, а вся переписка была удалена. Барнаулец обратился в полицию, - отметили в управлении.

По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посетители банка спасли пенсионерку от мошенников в Барнауле

В итоге женщина лишилась лишь 10 тысяч рублей (подробнее)