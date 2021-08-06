Еще 24 COVID-больных скончались за сутки в Алтайском крае

С начал пандемии скончались 4096 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 24 смерти больных ковидом. Как сообщили в краевом оперштабе, всего с начала пандемии умерли 4096 человек.

Общая статистика по заболеваемости на 6 августа выглядит следующим образом:

- 278 зараженных за сутки, 63745 – за все время;

- 127 выздоровевших за сутки, 48637 – за все время;

- 24 умерших за сутки, 4096 за все время: от ковида - 3 056 человек, 1040 – по иным причинам;

- 3 012 человек с ковидом и 521 пациентов с вирусной пневмонией сейчас лечатся в ковидных госпиталях края;

- 788 пациентов в тяжелом состоянии, 221 из них подключен к ИВЛ;

- 58 человек бессимптомных вирусоносителей и 576 пациентов с пневмонией наблюдаются амбулаторно;

- 1812251 человек обследован на наличие инфекции;

- 106 641 человек получили первую прививку, 400 824 – обе, 513 – ревакцинировались.

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