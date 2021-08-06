Еще 24 COVID-больных скончались за сутки в Алтайском крае

С начал пандемии скончались 4096 человек
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 24 смерти больных ковидом. Как сообщили в краевом оперштабе, всего с начала пандемии умерли 4096 человек.
Общая статистика по заболеваемости на 6 августа выглядит следующим образом:
- 278 зараженных за сутки, 63745 – за все время;
- 127 выздоровевших за сутки, 48637 – за все время;
- 24 умерших за сутки, 4096 за все время: от ковида - 3 056 человек, 1040 – по иным причинам;
- 3 012 человек с ковидом и 521 пациентов с вирусной пневмонией сейчас лечатся в ковидных госпиталях края;
- 788 пациентов в тяжелом состоянии, 221 из них подключен к ИВЛ;
- 58 человек бессимптомных вирусоносителей и 576 пациентов с пневмонией наблюдаются амбулаторно;
- 1812251 человек обследован на наличие инфекции;
- 106 641 человек получили первую прививку, 400 824 – обе, 513 – ревакцинировались.
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