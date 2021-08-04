Женщину пытались обмануть мошенники. Фото: Олег УКЛАДОВ

Посетители банка спасли пенсионерку от мошенников в Барнауле. В итоге женщина лишилась лишь 10 тысяч рублей, пишет краевое управление МВД.

– В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от 72-летней пенсионерки о том, что неизвестные похитили 10 000 рублей и пытались завладеть денежными средствами на сумму 270 000 рублей, – рассказали полицейские.

Женщине начали звонить мошенники, представившись сотрудником службы безопасности банка и предложил ей спасти деньги. Пенсионерка поверила аферисту и проследовала к ближайшему банкомату, в котором сняла свои накопления – 280 000 рублей. Она успела отправить жулику 10 тыс. рублей, но потом ее остановили посетители банка.