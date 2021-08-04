Комментатор Дмитрий Губерниев пообещал приехать в Барнаул

Дмитрий Губерниев пользуется популярностью в Барнауле (фото: из личного архива автора)

Известный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пообещал приехать в Барнаул, чтобы провести соревнования. Об этом он сообщил сегодня в прямом эфире телеканала.

- Я не приехал в Барнаул. Причину вы все знаете, но я еще обязательно приеду в этот замечательный город, мы проведем соревнования, пошумим, - пообещал Губерниев, комментируя соревнования гребцов на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, в этом году телеведущий должен был приехать в краевую столицу, чтобы прокомментировать второй этап Кубка мира по гребле. Однако буквально за день до соревнований, когда билеты уже были куплены и часть сотрудников телеканала приехала в Барнаул, произошел конфликт участниками которого стали власти региона, как заказчики трансляции и генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Ее не устроило то, что канал проиграл конкурс на телевещание с Кубка. В итоге она запретила своим журналистам работать на турнире.

В итоге Дмитрий Губерниев, который по сути был заявлен одним из почетных гостей, был вынужден извиниться, вернуть гонорар и отказаться от визита в Барнаул. Его место в комментаторской рубке занял известный алтайский каноист Андрей Крайтор и он, по словам болельщиков, прекрасно справился со своей задачей.