Барнаульская «мама на кухне» поделится фирменными рецептами со зрителями ТВ-3

Шушанна Исраелян Фото: ТВ-3

Известный фудблогер из Барнаула Шушанна Исраелян на этой неделе делится рецептами своих коронных блюд со зрителями федерального канала ТВ-3. Автор блога «Мама на кухне» (@mama_na_kuxne) готовит «просто, уютно, искренне», за что её обожают без малого 2 миллиона подписчиков.

Одно из её фирменных угощений – сладкая булочка к чаю, в приготовлении которой используются, помимо обычных ингредиентов, кокосовая стружка и свежие ягоды – черешня, клубника, ежевика и чёрная смородина. Всем, кто захочет узнать рецепт, а также научиться готовить куриное филе с сезонными овощами, ароматный салат с баклажаном, брынзой, кинзой и гранатом, а также ассорти из брускетт рекомендуется включать ТВ-3 каждый вечер с понедельника по четверг во время «Ужина с детективом».

Так называется традиционная вечерняя линейка показа на ТВ-3, в которой собраны лучшие детективные сериалы. Этим летом канал подключил к созданию «ужинов» настоящих шеф-поваров – самых известных и медийных специалистов кулинарной отрасли, которые в обычное время делятся своими тайными знаниями с подписчиков в Инстаграме, Ютубе, Тик-Токе.

Теперь зрители ТВ-3 могут смотреть любимый сериал и параллельно готовить ужин для себя и своей семьи – в межпрограммных блоках выходят короткие включения прямо из кухни проекта. В подборке рецептов есть как национальные деликатесы народов России, так и универсальные всем хорошо знакомые закуски и десерты. Расширенные версии выпусков «Ужина с детективом» можно найти на YouTube-канале ТВ-3.