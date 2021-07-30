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Общество30 июля 2021 10:04

С путепровода у Нового рынка в Барнауле уберут лебедя Андрюшу и его стаю

Их перенесут на время реконструкции
Константин Санталов
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Лебедь на путепроводе

Лебедь на путепроводе

Фото: Олег УКЛАДОВ

Путепровод через железнодорожные пути на проспекте Ленина будут реконструировать. На время ремонтных работ легендарного лебедя Андрюшу и его стаю перенесут, сообщает «Алтапресс».

– Новое место будет не на действующих трубах. Это нужно для того, чтобы в случае какой-то аварийной ситуации не пришлось ломать объекты. На время подготовки площадки предусмотрено место для их хранения, – отметил представитель компании «Запсиб-Мост»

Напомним, заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица в 2005-м году сделал городу нестандартный подарок – лебедя. Силуэт этой птицы напомнила ему причудливо изогнутая труба у моста возле Нового рынка. После этого там появились и другие птицы, много раз их портили вандалы, но каждый раз фигуры восстанавливали.