12 камер появятся на общественных территориях в Барнауле

Видеонаблюдение появится и в Мизюлинской роще Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установят 12 камер наружного видеонаблюдения на общественных территориях. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новое оборудование появится в городе уже в этом году.

Речь идет о следующих участках:

- четыре камеры появятся в парке Центрального района,

- две видеокамеры – на пешеходной зоне на улице Мало-Тобольской;

- две камеры - в сквере им. Г.С.Титова,

- одна камера – на площади Ветеранов,

- еще одна – на площади Сахарова в районе здания № 66 по улице Димитрова;

- одна камера - в сквере Кири Баева.

Всего на эти цели из городского бюджета выделили 4,6 млн рублей. Также в рамках благоустройства общественных территорий видеонаблюдение появится в поселке Южном и в Мизюлинской роще.

- УМВД России по Барнаулу предлагает дополнительно оборудовать системами наружного видеонаблюдения еще 30 общественных мест. На 2022-2024 годы запланированы мероприятия по установке 59 видеокамер, на эти цели понадобится порядка 24 млн. рублей, - подчеркнул председатель барнаульского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

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