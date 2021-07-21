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Общество21 июля 2021 7:45

На дорогах в Бийске установят умные камеры видеонаблюдения

Они будут фиксировать нарушения и анализировать трафик движения
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Новое оборудование появится сразу на нескольких дорожных участках. Кадр сюжета "Бийского телевидения"

Новое оборудование появится сразу на нескольких дорожных участках. Кадр сюжета "Бийского телевидения"

В Бийске планируют установить умные камеры видеонаблюдения. Как сообщает «Бийское телевидение», новое оборудование появится сразу на нескольких дорожных участках.

Новые камеры будут не только фиксировать нарушения правил дорожного движения, но и анализировать трафик автомобильного движения, учитывать поток грузовиков.

Кроме того, в рамках проекта «Умный город» аналогичную технику установят в парках и скверах города.