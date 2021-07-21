Алтайский моторный завод продали московской компании за 150 млн рублей

Завод признали банкротом весной 2019 года из-за долгов на 12,7 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Имущественный комплекс Алтайского моторного завода продали за 150 млн рублей. Торги выиграло ООО «Актив», зарегистрированное в Москве, сообщает «Коммерсантъ».

Компания входит в машиностроительной холдинговой компании «КТЗ». Изначально стоимость комплекса имущества предприятия оценили в 435,2 млн рублей, но продали его за меньшую цену. Помимо москвичей на торги подали заявки еще четыре физических лица, в том числе алтайский предприниматель Антон Переверзов, который выкупил на других торгах здание Дворца культуры, принадлежавшего ранее заводу.

Завод признали банкротом весной 2019 года из-за долгов на 12,7 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские производители гречки сообщили о приостановке работы

У них появились проблемы со сбытом (подробнее)