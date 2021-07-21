Алтайские производители гречки сообщили о приостановке работы

У них появились проблемы со сбытом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае около 40% предприятий временно приостановили производство гречневой крупы. Как сообщил начальник регионального управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков изданию «Коммерсантъ», производители столкнулись с проблемами сбыта.

В настоящий момент действует ограничение на экспорт гречки. Он продлится до 31 августа. На рынке производят крупы ровно столько, сколько потребляют, поэтому если нет сбыта, производство пришлось приостановить. Сейчас на предприятиях проходят ремонты, обновляют оборудование и готовятся к новому урожаю.

К слов, в прошлом году в регионе собрали 500 тысяч тонн. Показатель почти соответствует уровню 2019 года. Всего в Алтайском крае гречневую крупу производят около 60 заводов.