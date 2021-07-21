Рубцовчанин приревновал бывшую супругу и решил устранить соперника Фото: Олег УКЛАДОВ

49-летнего жителя Рубцовска осудили за убийство соседа. Поводом для расправы послужила ревность, сообщили в пресс-службе управления следкома по Алтайскому краю.

По информации следователей, в начале октября прошлого года два соседа в нетрезвом состоянии поругались. Конфликт начался из-за того, что осужденный приревновал свою бывшую супругу к знакомому, и решил прийти к нему, чтобы выяснить отношения. В ходе ссоры мужчина задействовал нож и убил предполагаемого соперника. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. По решению суда он проведет ближайшие 8,5 лет за решеткой в колонии строгого режима.

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