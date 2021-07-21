В Алее нашли тело утонувшего под Рубцовском мальчика

Трагедия произошла еще 19 июля Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Спустя двое суток поисков в реке Алей нашли тело утонувшего ребенка, сообщает «Инцидент Рубцовск». 10-летней мальчик пошел купаться еще 19 июля, пытался переплыть реку, но ушел под воду.

Ранее в региональном управлении следкома рассказали, что в поселке Березовка купались два несовершеннолетних ребенка под присмотром родственницы. Мальчики пытались переплыть на другой берег, но один из детей не рассчитал силы и утонул. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркнули в следкоме.