10-летний мальчик утонул в Алтайском крае

Ребенок купался в реке Алей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовском районе Алтайского края в реке утонул 10-летний мальчик. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, днем 19 июля двое детей пошли купаться на реку Алей в поселке Березовка под присмотром родственницы. Во время купания мальчики решили переплыть на другой берег. В какой-то момент 10-летний мальчик скрылся под водой, – добавили в ведомстве.

Тело ребенка до сих пор не нашли. Правоохранители занимаются сбором доказательств по уголовному делу, устанавливают все обстоятельства произошедшего.