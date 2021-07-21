Число зараженных ковидом на Алтае приближается к 60 тысячам человек

За сутки в регионе подтвердили еще 273 случая заражения
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 273 случая заражения коронавирусом. Согласно данным краевого оперштаба, общее число заболевших быстрыми темпами приближается к 60 тысячам.
Общая статистика на 21 июля выглядит следующим образом:
- 59364 зараженных, в том числе 4008 детей;
- 48134 выздоровевших;
- 3749 умерших: 2 745 (+16 за сутки) – от ковида; 1004 (+2) – по иным причинам.
В ковидных госпиталях Алтайского края в настоящий момент лечатся 3269 человек с ковидом и 577 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 712 больных, 210 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще у 81 пациента инфекция проходит без симптомов, 693 человека с пневмонией наблюдаются амбулаторно.
Обследовано на ковид больше 1,7 млн человек, в сутки проводят по 7,5 тысяч исследований.
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