Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 июля 2021: более 38 тыс. привитых за неделю

Всего прививаются более 440 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация против коронавируса, число желающих пройти иммунизацию растет. Только за прошлую неделю прививку от COVID-19 сделали более 38 тысяч жителей региона. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период июня, сообщает минздрав региона.

Число привитых растет

Всего с начала пандемии в Алтайском крае проходят вакцинацию против коронавируса более 441 тыс. человек. Сейчас в прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона. В районах работают 25 передвижных ФАПов. Для удобства и комфорта жителей крупных городов организовали пункты вакцинации внутри и возле торговых центров.

– В Барнауле пункты вакцинации от COVID-19 открыты в зданиях ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86 В), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117). Режим их работы: с 10:00 до 19:30 ежедневно, включая выходные. В Бийске работает мобильный комплекс возле ТРЦ «Ривьера» (ул. Советская, 205/2) с 12:00 до 19:30 в будни, с 11:00 до 19:30 в выходные. Вакцинацией организованных коллективов занимаются мобильные медицинские комплексы, – омтетили в минздраве.

Вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за низкого числа желающих прививаться на Барнаульском автовокзале с 20 июля временно закрыли пункт вакцинации

Коронавирус в регионе

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 59 тыс. человек. При этом выздоровевших – свыше 48 тыс., а умерших с COVID-19 – 3731.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией более 3 тыс. человек. Кроме этого, свыше 500 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– Из общего числа заболевших 724 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 36507 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 59091 заболевших: 14655 – у больных внебольничной пневмонией, 36206 – у заболевших ОРВИ, в 8230 случаях – бессимптомное течение, – добавили в оперштабе.

Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию осбледовали более 1,6 млн человек