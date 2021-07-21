Житель Усть-Калманского района убил зятя из-за упреков в алкоголизме

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

61-летний мужчина из Усть-Калманского района пойдет под суд по обвинению в убийстве. Жертвой обвиняемого оказался его зять, сообщили в пресс-службе управления следкома по Алтайскому краю.

По информации следователей, по соседству с фигурантом дела проживала его дочь с супругом. Зять регулярно упрекал своего тестя с тещей алкоголизме, из-за чего начинались конфликты. Такая ситуация продолжалась несколько лет, пока в апреле этого года обвиняемый не решил отомстить родственнику: он взял нож для разделки мяса и ударил им мужчину. Впоследствии от травмы 40-летний потерпевший скончался.

Известно, что мужчина в содеянном признался. Сейчас уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

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