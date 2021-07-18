Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП 18 июля

Авария произошла на трассе Барнаул-Бийск Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Троицкого района взяла на контроль ход полицейской проверки по факту ДТП 18 июля 2021 года в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Прокурор Троицкого района Антон Мариупольский выехал на место происшествия для координации работы сотрудников правоохранительных органов, - отмечают в прокуратуре.

На данный момент установлено, что из пяти человек, направленных в больницу для оказания медицинской помощи, одному ребенку госпитализация не потребовалась. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте ДТП.

Напомним, авария с участием двух автомобилей произошла около 12 часов на 275 км Чуйского тракта. На месте происшествия погибли три человека, в том числе один ребенок.

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