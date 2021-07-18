Три человека погибли в аварии на трассе Барнаул-Бийск

Один из участников аварии (фото: скриншот страницы "Инцидент Барнаул" во Вконтакте")

Утром 18 июля на трассе между Барнаулом и Бийском произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали три человека, сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Сегодня около 11.45 в Троицком районе на 275 км федеральной автодороги «Чуйский тракт» 36-летний водитель Toyota Camry при движении со стороны города Бийска в направлении города Барнаула не справился с управлением и допустил боковое столкновение с автомобилем Hyundai Creta, за рулем которого находилась 43-летняя женщина, - сообщают в ведомстве.

В результате столкновения три человека из «Тойоты» получили травмы, не совместимые с жизнью. Среди них 52-летний мужчина, 22-летняя девушка и девятилетняя девочка. 51-летняя женщина доставлена в Троицкую ЦРБ. Водитель за помощью медиков не обращался.

Второй автомобиль после столкновения съехал с дороги в кювет. В результате ДТП в больницу для оказания помощи были доставлены три ребенка: мальчики, 2009 и 2019 годов рождения и девочка, 2007 года рождения. 37-летний мужчина-пассажир за медпомощью не обращался.

По факту аварии проводится проверка.