Бывший управделами алтайского губернатора нашел работу после освобождения из колонии

Он устроился в местный банк Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший управляющий делами администрации губернатора Алтайского края Алексей Белобородов устроился на управленческую должность в «Сибсоцбанк». Как пишет «Банкфакс», организация подконтрольна краевому правительству.

Офисы банка, где теперь работает Белобородов, открыли в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и еще ряде муниципалитетов Алтайского края. Чиновник работает на должности управляющего делами.

Осенью прошлого года Белобородов освободился из колонии. Его признали виновным в растрате бюджетных средств. Сумма ущерба составила 5,8 млн рублей в рамках исполнения госконтракта. Также его осудили за получение взятки в виде строительства и ремонта недвижимости и предоставления стройматериалов.

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