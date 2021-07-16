Алтайский медицинский вуз ввел обязательную вакцинацию для жильцов общежитий

При заселении студенты должны будут предъявить сертификат о прививках Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский медицинский университет ввел обязательную вакцинацию против ковида для студентов, которые заселяются в общежития. Как сообщается в пресс-службе вуза, при заселении необходимо предоставить сертификат о сделанных прививках.

Кроме того, в вузе призвали вакцинироваться перед новым учебным годом и студентов, которые не будут проживать в общежитии. «Толку» пояснили, что сообщение носит больше рекомендательный характер, так как пока в Алтайском крае не ввели обязательную вакцинацию населения против коронавируса.

Как пишет ТАСС, в Алтайском техническом вузе тоже ввели обязательную вакцинацию, но для преподавателей. Для студентов вводить такие требования пока не планируют.

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