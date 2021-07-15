Мэрия Бийска планирует закупить новый внедорожник

Планируется закупить всего один экземпляр почти за 700 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Автопарк администрации Бийска пополнится новым внедорожником. Как сообщает «Банкфакс», мэрия объявила тендер на «Ниву».

Согласно документации на портале Госзакупок, чиновники присмотрели пятидверную LADA Niva Legend. Планируется закупить всего один экземпляр почти за 700 тысяч рублей. Машина должна быть белого цвета, полноприводной, на бензиновом двигателе, с механической коробкой передач и выпущенной не ранее 2021 года.

Победитель тендера должен будет доставить заказ на улицу Ильи Репина,5 в наукограде, где располагаются городское управление по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности, а также единая диспетчерская служба.

Заявки на аукцион будут принимать до 19 июля, а победителя определят 21 июля.

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