Замглавы назначили в Барнауле

Сергей Рябчун Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле назначили заместителя главы администрации по экономической политике. Им стал Сергей Рябчун, сообщает пресс-центр мэрии.

- Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк, - подчеркивают в администрации.

Сергей Рябчун родился 25 января 1982 года в поселке Яровое Алтайского края. В 2004 году окончил АлтГУ. До июля 2012 года проходил службу в Управления федерального казначейства по Алтайскому краю. В 2014-м поступил на работу в один из комитетов при администрации Барнаула.

Последнее место работы – МБУ «Благоустройство и озеленение» г.Барнаула.