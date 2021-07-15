Новый трансформатор установили на подстанции «Санниковская»

Трансформатор

Специалисты алтайского филиала ПАО «Россети Сибирь» проводят реконструкцию подстанции 35 киловольт «Санниковская», расположенной в пригороде Барнаула. Самая важная и масштабная задача – замена силовых трансформаторов. Один из них уже установили.

Подстанция обеспечивает электроснабжение активно развивающихся поселков и питает почти 4 тыс. бытовых потребителей, а также две школы, два детских сада, семь котельных, восемь объектов водоснабжения, предприятия промышленного сектора.

Реконструкция потребовалась в связи с массовой застройкой территории, новым поселкам нужны дополнительные мощности. После завершения работ подстанция станет современным, надежно функционирующим энергообъектом. Стоимость реализации проекта – 300 млн рублей.

Во время реконструкции энергетики заменят все действующее оборудование подстанции, однако самое главное, что она получит более мощные силовые трансформаторы. Вместо двух прежних, мощностью по 4 МВА, установят новые по 10 МВА каждый. Один из них уже доставили на место.

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы занимают около двух месяцев. В настоящее время специалисты занимаются монтажом навесного оборудования, а также готовят трансформатор к работе под напряжением.

– Увеличение мощности подстанции создаст условия для подключения новых абонентов. После реконструкции установленная мощность новых силовых трансформаторов позволит увеличить нагрузку в два с половиной раза. Безусловно, проведенные работы значительно повысят надежность и качество электроснабжения и существующих потребителей. Это создаст условия для более динамичного развития территории, – подчеркнул заместитель директора филиала «Алтайэнерго» по инвестиционной деятельности Виталий Кадошников.