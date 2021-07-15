Появилось видео с места обнаружения сожженного участкового и его служебного автомобиля

Место происшествия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю опубликовало видео с места, где было обнаружено сгоревшее тело барнаульского участкового и его служебного автомобиля.

- В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СК работают на месте происшествия, выясняется мотив и способ совершения преступления, - добавляют в ведомстве.

Напомним, накануне, 14 июля, участковый уполномоченный полиции Владислав Неудахин на служебном автомобиле отправился в Гоньбу, где намеревался встретить скрывающегося от следствия рецидивиста и передать ему повестку, так как тот уклонялся от следствия.

Около трех часов ночи поступило сообщение о пропаже полицейского. Сразу же был поднят весь гарнизон полиции. Начались поиски и спустя несколько часов представители силовых структур обнаружили сгоревший автомобиль участкового и его самого с признаками насильственной смерти.

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