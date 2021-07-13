«Собянинские» трамваи вновь не смогли доставить в Барнаул

Трамвай Фото: Олег УКЛАДОВ

Доставка трамваев, которые мэр Москвы Сергей Собянин подарил Барнаулу, вновь откладывается. Подрядчик уклонился от заключения договора с администрацией краевой столицы, сообщает «Банкфакс».

– Победителем аукциона на перевозку 10 трамваев из Москвы до Барнаула стало ООО «Спецтранссервис» (СТС). Предполагалось, что с этой фирмой заключат контракт на сумму 3,337 млн рублей. Однако 13 июля был опубликован документ, в котором указано, что заказчик в лице комитета по дорожному хозяйству признал эту компанию уклонившейся от подписания договора, – отмечает издание.

Чиновники пришли к такому выводу в соответствии с одним из положений 44-ФЗ «О контрактной системе». По закону в случае, если победитель аукциона уклонился от контракта, заказчик имеет право заключить договор со вторым номером. В этой закупке это компания «Негабарит 46».

В мэрии города пояснили, что к торгам допустили 5 участников. По результатам аукциона победила компания "Спец Транс Сервис". При проведении аукциона цена была снижена с 4 045 000 рублей до 3 377 575 руб. После направления комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проекта контракта на подписание, "Спец Транс Сервис" отказалась от подписания контракта на перевозку негабаритного груза.

Комитет направил информацию в ФАС о признании участника уклонившимся от заключения контракта. В дальнейшем проект контракта направят участнику закупки, который занял второе место в итоговом протоколе с ценовым предложением 3 397 800 руб.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что московские трамваи не доставили, потому что у подрядчика с заказчиком произошло недопонимание по части размера вагонов - они просто не влезли на подготовленные грузовые платформы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.