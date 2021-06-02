Барнаул ждет трамваев. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Собянинские» трамваи до сих пор не отправлены в Барнаул. Об этом сообщает алтапресс.

- В мае в Барнаул должны были прибыть 10 трамвайных вагонов, подаренных мэром столицы Сергеем Собяниным. Перевезти их по контракту обязался предприниматель Максим Серебренников. Он рассказал, что с мэрией произошло недопонимание, а теперь чиновники отказываются от диалога, - пишет издание.

Все дело в том, что трамваи оказались больше заявленных размеров – поместиться на платформу поезда им мешают «рога». Демонтировать их никто не решается. Сейчас встает вопрос, что предпринимателем могут расторгнуть контракт.