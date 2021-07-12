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Общество12 июля 2021 5:33

Алтай может накрыть магнитная буря

12 и 13 июля магнитосфера будет возбужденной
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Индекс возбужденности магнитосферы достигнет четырех баллов.

Индекс возбужденности магнитосферы достигнет четырех баллов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

12 и 13 июля Алтайский край может накрыть магнитная буря. Такие данные представила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Утром в понедельник, 12 июля, около 9 часов утра магнитосфера будет возбужденной и достигнет четырех баллов. Во вторник индекс геомагнитной возбужденности повысится ближе к обеду.

Напомним, ранее на 12 июля в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за грозы и сильнейших ливней. В такие дни спасатели рекомендуют лишний раз не выходить из дома.