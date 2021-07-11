Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за грозы и сильнейших ливней

Гроза в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на 11 июля и сутки 12 июля объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, очень сильных ливней, града и порывов ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте краевого Гидрометцентра.

- При этом по 16 июля местами сохраняется четвертый класс горимости - это высокая пожароопасность, - отмечают синоптики.

Сотрудники МЧС призывают в такую погоду остаться дома, закрыть все окна, а на улице обходить стороной рекламные щиты, деревья и не стоять под крышами домов.

Автомобиль лучше оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабозакрепленных конструкций. Оказавшись во время грозы на трассе, припаркуйтесь, так как грозы с ливнем резко ухудшают видимость, сцепление шин с дорогой, вспышки молний могут ослепить водителя.

Также во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

Отметим, что непогоду обещают в отдельных районах края, в Барнауле же преимущественно без осадков.

В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.